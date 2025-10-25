Accidente en la autopista en el límite entre Chacabuco y Junín

Esta mañana.
Esta mañana se registra un accidente de tránsito en la autopista en inmediaciones del límite entre Chacabuco y Junín.
La tormenta una camioneta VW Amarok despistó y terminó chocando contra un guardarrail. El conductor se llama Héctor Enrique Chirola.
Ocurrió en inmediaciones del puente que cruza sobre el río Salado.
La policía de O'Higgins fue la encargada de brindar asistencia a Los afectados por este siniestro vial.
