Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco

Se corrió esta noche.

Esta noche se corrió la tercera edición de la carrera de los bomberos voluntarios de Chacabuco, en horario nocturno.



Hubo 500 inscriptos 

Mauro Rozza de Chacabuco fue el ganador del circuito de 10 kilómetros.


Resultados:

10 km general 

1° Mauro Rozza de Chacabuco


10km mujeres

1° Yanina Alvarez de Chivilcoy


5km hombres 

1° Cecilio Giménez

2° Angel Norberto Abaca

3° Guido Yanquelén 


5km mujeres

1° Romina Bustos

2° Yesica Córdoba 

3° Aldana Corbacho


