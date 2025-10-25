Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco

Se corrió esta noche.
Esta noche se corrió la tercera edición de la carrera de los bomberos voluntarios de Chacabuco, en horario nocturno.
Mauro Rozza de Chacabuco fue el ganador del circuito de 10 kilómetros.
Resultados:
10 km general
1° Mauro Rozza de Chacabuco
10km mujeres
1° Yanina Alvarez de Chivilcoy
5km hombres
1° Cecilio Giménez
2° Angel Norberto Abaca
3° Guido Yanquelén
5km mujeres
1° Romina Bustos
2° Yesica Córdoba
3° Aldana Corbacho
