Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Una persona fue demorada esta noche por la Policía luego de un incidente que se registró en un barrio.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, hubo una confrontación entre al menos 2 personas.
Al menos dos patrulleros de la Comisaría fueron enviados al lugar para contener la situación.
El demorado fue trasladado al Hospital para la realización de una revisión médica previo a la paso por la sede policial para el inicio del correspondiente sumario.
Ocurrió en Viamonte y Conesa
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco
- Queja por lo que ocurre en un barrio de Chacabuco
- Conocido influencer vio un animal raro entre Chacabuco y Salto
- Centro de Chacabuco: le robaron mientras dormía
- De Chacabuco a Bolivia: emocionante homenaje de la familia del fallecido Heriberto Román
- Accidente en la autopista en el límite entre Chacabuco y Junín
- Tormenta: registro de lluvia, árboles caídos y algo más
- Choque bajo la lluvia en Chacabuco
- "Pérdida de agua en una avenida de Chacabuco"
- "Dono este triciclo para quien lo necesite"
No hay comentarios:
Publicar un comentario