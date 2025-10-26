domingo, 26 de octubre de 2025

Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche.

Una persona fue demorada esta noche por la Policía luego de un incidente que se registró en un barrio.



Al parecer, hubo una confrontación entre al menos 2 personas.

Al menos dos patrulleros de la Comisaría fueron enviados al lugar para contener la situación.

El demorado fue trasladado al Hospital para la realización de una revisión médica previo a la paso por la sede policial para el inicio del correspondiente sumario.

Ocurrió en Viamonte y Conesa 


