domingo, 26 de octubre de 2025

Accidente en el centro de Chacabuco

Mediodía.

Este mediodía Sergio tiene un accidente de tránsito en el centro de la ciudad de chacabuco. 



Participan una moto y un auto.

No hubo lesionados de gravedad aunque el conductor de la moto fue asistido por personal del SAME.

Ocurrió en San Martín entre San Juan y Alvear

