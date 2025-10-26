Accidente en el centro de Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía Sergio tiene un accidente de tránsito en el centro de la ciudad de chacabuco.
Chacabuquero.
Participan una moto y un auto.
No hubo lesionados de gravedad aunque el conductor de la moto fue asistido por personal del SAME.
Ocurrió en San Martín entre San Juan y Alvear
