lunes, 27 de octubre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Nidia Beatriz Echemberger, 22 de octubre

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 27 de octubre de 2025.



Volver a Chacabuquero

Carnicería el corte perfecto Chacabuco
Carnicería El Corte Perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco

- Secuestraron 10 motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

 Elecciones: datos oficiales de Chacabuco

- Tendencia: En Chacabuco se impuso la Libertad Avanza

- "Queja por falta de respuesta ante una fiesta con peleas y música alta en Chacabuco"

- Retuvieron una moto en Chacabuco

- Choque a metros de un centro de votación de Chacabuco

- Votó Golía en Chacabuco y habló de la boleta única

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Se vota en Chacabuco

- Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco

- Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco 

- Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)