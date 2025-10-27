Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Nidia Beatriz Echemberger, 22 de octubre
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 27 de octubre de 2025.
Volver a Chacabuquero
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco
- Secuestraron 10 motos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
Elecciones: datos oficiales de Chacabuco
- Tendencia: En Chacabuco se impuso la Libertad Avanza
- "Queja por falta de respuesta ante una fiesta con peleas y música alta en Chacabuco"
- Retuvieron una moto en Chacabuco
- Choque a metros de un centro de votación de Chacabuco
- Votó Golía en Chacabuco y habló de la boleta única
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco
- Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario