Que en paz descanse: Miriam
- Miriam Noemí Alejandro. Falleció a los 51 años. Casa de duelo: Barrio Parque casa 36. Sepelio mañana a las 10.00.
Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
