Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco

De noche.
Un vehículo terminó en una zanja en horas de la madrugada en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
El conductor pidió ayuda a la Policía para poder salir.
Se trató de un auto Chevrolet Corsa.
Ni hubo heridos.
Ocurrió en inmediaciones de Domínguez y Vidal.
