lunes, 27 de octubre de 2025

Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco

 

De noche.

Un vehículo terminó en una zanja en horas de la madrugada en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

La Nueva Granja Chacabuco
La Nueva Granja

El conductor pidió ayuda a la Policía para poder salir.

Se trató de un auto Chevrolet Corsa.

Ni hubo heridos.

Ocurrió en inmediaciones de Domínguez y Vidal.

Tarjeta Fértil

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Secuestraron 10 motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

 Elecciones: datos oficiales de Chacabuco

- Tendencia: En Chacabuco se impuso la Libertad Avanza

- "Queja por falta de respuesta ante una fiesta con peleas y música alta en Chacabuco"

- Retuvieron una moto en Chacabuco

- Choque a metros de un centro de votación de Chacabuco

- Votó Golía en Chacabuco y habló de la boleta única

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Se vota en Chacabuco

- Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco

- Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco 

- Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)