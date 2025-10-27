Elecciones: el resultado del escrutinio provisional en Chacabuco

Datos oficiales con el 100 por ciento de mesas escrutadas.
La Libertad Avanza se impuso en Chacabuco por una diferencia de 402 votos sobre Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales.
La tercera fuerza fue Provincias Unidas pero sin superar los 1000 votos.
Votó el 70 por ciento del padrón, según los datos preliminares.
Estos son los resultados con el 100 por ciento de las mesas escrutadas:
- Alianza La Libertad Avanza 12.895 Votos 43,80%
- Alianza Fuerza Patria 12.493 Votos 42,43%
- Alianza Provincias Unidas 995 Votos 3,38%
- Frente De Izquierda y de Trabajadores - Unidad 800 Votos 2,71%
- Propuesta Federal para el Cambio 598 Votos 2,03%
- CoalicióN CíVica - a.R.I. 321 Votos 1,09%
- Partido Nuevo Buenos Aires 270 Votos 0,91%
- Frente Patriota Federal 224 Votos 0,76%
- Movimiento PolíTico Social y Cultural Proyecto Sur 187 Votos 0,63%
- Movimiento Avanzada Socialista 182 Votos 0,61%
- Alianza Potencia 145 Votos 0,49%
- UnióN Liberal 112 Votos 0,38%
- Alianza Nuevos Aires 84 Votos 0,28%
- Alianza UnióN Federal 66 Votos 0,22%
- Liber.Ar 65 Votos 0,22%
