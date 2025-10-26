"Queja por falta de respuesta ante una fiesta con peleas y música alta en Chacabuco"

Nota pedida.
Los vecinos de la calle Alvear queremos expresar disconformidad con la atención recibida anoche ante reiterados llamados telefónicos realizados debido a los disturbios y ruidos molestos en la vía pública dónde no se tomó acción efectiva para controlar la situación.
Durante la noche, se produjeron peleas, consumo excesivo de alcohol, música fuerte y descontrol en las veredas y dentro de un domicilio lo que generó una gran inquietud y preocupación entre los vecinos.
Considero que la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes no solo afectó la tranquilidad y el descanso de los residentes, sino que también comprometió la seguridad en la zona.
En particular, resulta preocupante que estos incidentes hayan ocurrido en medio de la veda electoral, un momento en el que se espera un mayor control y respeto por las normas.
Solicitamos que se tomen medidas efectivas para prevenir y controlar este tipo de incidentes en el futuro.
Firman:
Vecinos de Alvear entre Urquiza y Maipú
