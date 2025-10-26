Choque a metros de un centro de votación de Chacabuco

Esta tarde.
Se registró un choque a pocos metros del acceso a un centro de votación en Chacabuco esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
Una moto colisionó con la parte trasera de un auto.
La conductora del rodado de menor porte sufrió un golpe en la rodilla. Sin embargo se retiró del lugar antes de que pudiera arribar una ambulancia.
Al parecer no contaba con la documentación reglamentaria.
Sucedió en Quintana entre San Lorenzo e Ituzaingó.
