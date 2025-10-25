Centro de Chacabuco: le robaron mientras dormía

Esta madrugada.
Esta madrugada se registró un robo en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Lo más grave que el morador de la vivienda estaba durmiendo en la planta alta.
Alguien irrumpió al domicilio tras forzar la puerta que da a la calle. Al parecer, robó dinero en efectivo.
Sucedió alrededor de las 4.30. La Policía Científica estuvo levantando rastros hasta entrada la mañana.
La víctima pidió que no se divulgara su identidad ni la ubicación exacta de la vivienda.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- De Chacabuco a Bolivia: emocionante homenaje de la familia del fallecido Heriberto Román
- Accidente en la autopista en el límite entre Chacabuco y Junín
- Tormenta: registro de lluvia, árboles caídos y algo más
- Choque bajo la lluvia en Chacabuco
- "Pérdida de agua en una avenida de Chacabuco"
- "Dono este triciclo para quien lo necesite"
Todavía se habla de esto:
- Está vigente una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- La Senasa mandó a destruir árboles frutales secuestrados en Pergamino
- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Chivilcoy
- "Imposible llegar a este centro de Salud de Chacabuco"
- "Necesito ubicar al dueño de la Suran gris que me chocó"
- Demorado durante la tormenta de Chacabuco
- Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo
- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco
- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario