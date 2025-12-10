Policiales de Chacabuco: Vecino agredido - Joven buscado

Madrugada.
Agredido. Un vecino de 41 años fue agredido poe 3 personas esta madrugada en la plazoleta del barrio La Amistad.
Se acercaron pidiéndole "fuego" para encender cigarrillos y lo golpearon.
La Policía llegó al lugar por un llamado telefónico de un tercero. No obstante, el vecino no quiso recibir atención médica.
Ocurrió en inmediaciones de San Juan y Doctor Fernández.
Buscado. Un joven de 15 años fue buscado por la Policía esta madrugada a pedido de la madre.
El adolescente se había retirado de la casa en la tarde del martes y tras 12 horas la progenitores pidió ayuda para ubicarlo.
Se estableció que el joven estaba en la casa de la novia, a 25 cuadras del hogar. En principio prometió regresar solo a su vivienda. Sin embargo, como esto no sucedió, tuvo que ser trasladado en patrullero.
Faltantes. Un vecino puso en conocimiento de la Policía que durante la madrugada le sustrajeron herramientas de la casa.
Ocurrió en inmediaciones de Alem y Melián.
