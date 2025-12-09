martes, 9 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Benjamín.

 

 - Benjamín Dibello Venece. Falleció a los 20 años. Casa de duelo: Calle 829 N°334. Funeral hoy hasta las 21.00, y mañana desde las 8.00. Sepelio mañana a las 9.00.

