Que en paz descanse: Benjamín.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Benjamín Dibello Venece. Falleció a los 20 años. Casa de duelo: Calle 829 N°334. Funeral hoy hasta las 21.00, y mañana desde las 8.00. Sepelio mañana a las 9.00.
