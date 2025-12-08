Policiales: Incidente - Merodeadores - "Ladrones" en una escuela

Breves de Chacabuco.
Incidente. Una mujer pidió asistencia policial esta madrugada porque la novia de su hijo fue increparla a la casa. Entre ambas mujeres hay una medida de no acercamiento.
La nuera se fue antes de la llegada de los agentes.
Ocurrió en inmediaciones de la plaza Belgrano.
Merodeadores. Durante la madrugada la Policía estuvo buscando en el centro a 3 jóvenes que habían estado merodeando los puestos de la feria de navidad de la plaza San Martín.
Al parecer, lograron escabullirse antes de la llegada de los patrulleros.
"Ladrones". Un grupo de jóvenes fueron sorprendidos esta madrugada cuando estaban robando el wifi de una escuela primaria.
Los vecinos habían llamado a la policía porque pensaban que los jóvenes querían ingresar a este establecimiento ubicado en Saavedra y 12 de Febrero.
