Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Obdulio.
- Egidio Obdulio Perroni. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Barrio Obrero Casa 8. Sepelio mañana a las 9.00
