sábado, 6 de diciembre de 2025

Encienden el Árbol de Navidad de Chacabuco con un show

 

Árbol de navidad de Chacabuco

Feria navideña.

Este sábado comenzó decorarse con motivos navideños la fachada del Palacio Municipal y en sus jardines se están colocando luces en el árbol de navidad ubicado en sus jardines. 



Volver a Chacabuquero.

El club de la milanesa chacabuco
El Club de la Milanesa

Esto ocurre en el marco de la feria navideña de la plaza San Martín que se desarrollará a lo largo de los próximos tres días. 

Hay puestos de comidas, microemprendimientos y una carpa para que los talleres de la Escuela de actividades culturales expongan el trabajo realizado a lo largo de año.

El encendido del árbol de navidad está previsto para el lunes a las 21.00. El artista Pochi brindará un show de malabares.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Salió del boliche en Chacabuco y no encontró el au

- Bomberos: Vehículo accidentado en la ruta cerca de Chacabuco

- Más datos: Principio de incendio en un departamento en Chacabuco

- "Dejaron un caño roto"

Todavía se habla de esto: 

- "Para que no haya otro Ivy"

- Choque múltiple en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación

- Mix:

- Nueva sede.de Envión

- Viaje por el Código

- Nuevos Comercios en la ciudad

- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas

- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco

- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron a un camionero

- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas





on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)