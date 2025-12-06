Encienden el Árbol de Navidad de Chacabuco con un show

Feria navideña.
Este sábado comenzó decorarse con motivos navideños la fachada del Palacio Municipal y en sus jardines se están colocando luces en el árbol de navidad ubicado en sus jardines.
Volver a Chacabuquero.
Esto ocurre en el marco de la feria navideña de la plaza San Martín que se desarrollará a lo largo de los próximos tres días.
Hay puestos de comidas, microemprendimientos y una carpa para que los talleres de la Escuela de actividades culturales expongan el trabajo realizado a lo largo de año.
El encendido del árbol de navidad está previsto para el lunes a las 21.00. El artista Pochi brindará un show de malabares.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Salió del boliche en Chacabuco y no encontró el au
- Bomberos: Vehículo accidentado en la ruta cerca de Chacabuco
- Más datos: Principio de incendio en un departamento en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque múltiple en Chacabuco
- Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación
- Nuevos Comercios en la ciudad
- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas
- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco
- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario