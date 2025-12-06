Salió del boliche en Chacabuco y no encontró el auto

Madrugada.
Esta madrugada, una personas de sexo masculino puso en conocimiento del personal del Grupo de Apoyo Departamental que al salir de un boliche del corredor nocturno de Chacabuco no había encontrado su auto. Pensó que se lo habían robado.
Volver a Chacabuquero.
El vehículo debía estar, según el propietario, en Inmediaciones de Espora e Yrigoyen. Sin embargo, allí no se encontraba.
Fue así como se dio el alerta policial y al centro de monitoreo de cámaras de seguridad para dar con un Chevrolet Aveo metalizado.
Todo estaba listo para iniciar un sumario por robo automotor, pero entonces se descubrió la verdad.
El vehículo había sido estacionado en San Isidro.Labrador e Yrigoyen y no en Espora e Yrigoyen.
La patente del rodado está radicada en Chivilcoy, por lo que puede haber ocurrido que tras una noche de baile y copas el conductor se hubiera olvidado del lugar donde había dejado el auto.
Otro dato que surgió de la investigación del dominio es que el rodado tenía una prohibición de circulación.
No hubo tiempo para nada porque el conductor se subió al auto y se fue a toda velocidad, posiblemente a Chivilcoy.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Bomberos: Vehículo accidentado en la ruta cerca de Chacabuco
- Más datos: Principio de incendio en un departamento en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Choque múltiple en Chacabuco
- Vecino de Chacabuco necesita 1 millón de pesos para terminar de pagar su operación
- Nuevos Comercios en la ciudad
- Asumieron los nuevos concejales de Chacabuco y hubo sorpresas
- A horas de la marcha por la muerte en el Hospital, se difundió el petitorio en Chacabuco
- Asumieron los nuevos Consejeros Escolares en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: más Licencias retenidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario