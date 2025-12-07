Intrusos en una escuela de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana tres jóvenes ingresaron a una escuela de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Uno de ellos estuvo jugando al básquet en un aro ubicado en el patio del establecimiento educativo.
Los otros dos estuvieron rondando por el lugar y pasaron un rato en un banco.
Los jóvenes se fueron corriendo cuando un patrullero de la Policía fue a revisar el lugar ante una alerta del centro de monitoreo de cámaras de seguridad de la Municipalidad.
Dejaron abandonada una pelota de básquet.
Ocurrió en Entre Ríos entre Zapiola y Moreno, edificio de los Colegios Secundarios.
Los jóvenes escaparon por la calle Corrientes.
La foto que encabeza esta nota fue tomada por Chacabuquero a las 7.20.
