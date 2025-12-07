domingo, 7 de diciembre de 2025

Intrusos en una escuela de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana tres jóvenes ingresaron a una escuela de la ciudad de Chacabuco.



Uno de ellos estuvo jugando al básquet en un aro ubicado en el patio del establecimiento educativo.

Los otros dos estuvieron rondando por el lugar y pasaron un rato en un banco.

Los jóvenes se fueron corriendo cuando un patrullero de la Policía fue a revisar el lugar ante una alerta del centro de monitoreo de cámaras de seguridad de la Municipalidad.

Dejaron abandonada una pelota de básquet.

Ocurrió en Entre Ríos entre Zapiola y Moreno, edificio de los Colegios Secundarios.

Los jóvenes escaparon por la calle Corrientes.

La foto que encabeza esta nota fue tomada por Chacabuquero a las 7.20.



