sábado, 6 de diciembre de 2025

Nuevo accidente de tránsito en Chacabuco

 

Esta noche. Más datos.

Accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco. 



Participaron una camioneta utilitaria Renault Kangoo y una moto Motomel.

La persona que iba en la moto requirió atención médica. Se trató de una joven de 22 años de apellido Reynoso. Fue trasladada l Hospital.

Sucedió ni mediaciones de Andrés de Vera y Óliden.


