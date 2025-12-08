Demorado en la madrugada de Chacabuco

Madrugada.
La Policía demoró a una persona de sexo masculino esta madrugada.
Fue tras un pedido de auxilio por parte de una vecina por un conflicto con su pareja.
Ya había ocurrido una situación previa, horas antes, pero la Policía no había encontrado al sujeto.
Cerca de las 6.30 se dio el pedido de auxilio y esta vez el sujeto estaba en el lugar.
Al parecer recientemente la Justicia había dispuesto una medida de no acercamiento para proteger a la femenina.
Ocurrió en un complejo de departamentos ubicado en Inmediaciones de Urquiza y Máximo Gil
