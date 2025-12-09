Convocatoria para la adhesión a los Servicios Asistenciales de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco

Comunicado.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. invita a aquellos asociados que aún no estén adheridos a los Servicios Asistenciales, a concurrir a las oficinas de calle Laprida 277 para conocer los beneficios del mismo e inscribirse, si así lo consideran.
Para dar curso al trámite, es requisito indispensable presentarse con los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de todo el grupo familiar que se desee incluir.
Desde la Cooperativa se remarca que esta gestión es de vital importancia para garantizar la prestación, asegurando que el asociado y su familia cuenten con la cobertura activa ante cualquier eventualidad que requiera el uso del servicio.
La CECH recuerda a la comunidad que se encuentra a su disposición 24/7 CECHbot (el Chatbot de WhatsApp de la cooperativa): 2352-561778 para realizar todo tipo de consultas, obtener información y novedades, realizar reclamos directamente al sistema y acceder a herramientas y servicios, como su renovado sitio web y la oficina virtual.
Firma
Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada
