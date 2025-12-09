Video: Sospechoso capturado por una cámara de seguridad de Chacabuco

Expuesto.
Un vecino de la ciudad de Chacabuco compartió con Chacabuquero el video que encabeza esta nota.
Volver a Chacabuquero.
El mismo muestra al principal sospechoso de la sustracción de una amoladora marca Skill.
El dueño del taller detectó el faltante hace unos días pero recién cuando la familia pudo ver las imágenes capturadas por la cámara de seguridad observó la presencia de un joven que ingresó al lugar sin permiso y algo se llevó en la mochila.
