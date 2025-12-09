martes, 9 de diciembre de 2025

Resultado del operativo de control de tránsito en Chacabuco

 

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control de este martes.



Móviles y motos de tránsito en conjunto con la Policía Comunal se realizaron operativos dinámicos en distintos puntos de la ciudad.

Se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y sin casco, cinco de las mismas también por falta de chapa patente y una con escape antirreglamentario.


