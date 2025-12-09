martes, 9 de diciembre de 2025

Tras el accidente fatal piden más seguridad vial en la zona

 


Situación en un barrio de Chacabuco.

Luego del accidente en el que falleció un joven que conducía a una moto, en Perón y Delaudo, los vecinos de la zona pidieron mayores medidas para controlar la velocidad de los vehículos que circulan por este sector de la ciudad de Chacabuco.



Según comentó una vecina una de las mayores problemáticas es la cantidad de camiones y camionetas que van y vienen desde la ruta 7 a alta velocidad a lo largo del día. 

También hay problemas con la polvareda que levantan los vehículos a su paso sobre todo en los días donde hace mucho calor. 

También marcaron la necesidad de incrementar la iluminación pública en este sector. 

A metros de dónde ocurrió el accidente entre un camión y una moto que le costó la vida a un joven de 20 años Este martes hay un cartel que señala un lomo de burro. Sin embargo, con el paso del tiempo y el tránsito constante, el reductor de velocidad es casi imperceptible.

