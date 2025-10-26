domingo, 26 de octubre de 2025

Retuvieron una moto en Chacabuco

 


Motivo.

En recorrido de móviles y motos de Tránsito en conjunto con Policía Comunal retuvo una motocicleta por circular con escape antirreglamentario sobre Av Saavedra entre  Urquiza y Maipú



