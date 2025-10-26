Votó Golía en Chacabuco y habló de la boleta única

Mediodía
El intendente de Chacabuco Rubén Darío Golía votó este mediodía en la Escuela 49.
Volver a Chacabuquero.
En ese lugar, hasta las 13.00 había sufragado el 42 por ciento del padrón.
Golía estuvo acompañado por miembros de su familia. Destacó el grado de participación en la elección y consideró que es más alta que en los comicios provinciales.
Sobre el uso de la Boleta Única, Golía opinó que en esta ocasión fue un método "rapido" aunque representa un aprendizaje para los votantes y las autoridades de mesa.
No obstante, Golía puso en duda la rapidez del sistema en una elección en la que se deban votar más casilleros.
Golia destacó que con el sistema tradicional de boleta sábana los electores pueden estudiar más a los candidatos, y resaltó que con la boleta única solamente se ve a las cabezas de las listas y el resto "está invisbilizado".
"Me parece mejor el otro sistema", dijo Golia en referencia a la boleta tradicional con lista sábana.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Un demorado tras incidentes en un barrio de Chacabuco
- Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Los ganadores de la carrera de los Bomberos de Chacabuco
- Queja por lo que ocurre en un barrio de Chacabuco
- Conocido influencer vio un animal raro entre Chacabuco y Salto
- Centro de Chacabuco: le robaron mientras dormía
- De Chacabuco a Bolivia: emocionante homenaje de la familia del fallecido Heriberto Román
- Accidente en la autopista en el límite entre Chacabuco y Junín
- Tormenta: registro de lluvia, árboles caídos y algo más
- Choque bajo la lluvia en Chacabuco
- "Pérdida de agua en una avenida de Chacabuco"
- "Dono este triciclo para quien lo necesite"
No hay comentarios:
Publicar un comentario