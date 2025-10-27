lunes, 27 de octubre de 2025

Retuvieron licencias de conducir en Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito, la Policía y Educación Vial realizaron actividades este lunes.



En un operativo de prevención y concientización en conjunto con policía comunal y personal de Educación vial sobre calle Arenales y 12 de Febrero y Saavedra y Callao  se retuvieron tres licencias de conducir y una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria


