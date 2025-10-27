lunes, 27 de octubre de 2025

Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco



Cómo termina octubre.

Parece mentira pero octubre está terminando con frío.

Los medios cordobeses informan que está nevando en las altas cumbres.



Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires experimenta un clima semejante al del otoño.

Los pronósticos son variados cuando toca ponerle fecha a ola de frío.

Parece haber consenso que la temperatura comenzará a subir este fin de semana. Es decir, coincide con el inicio de noviembre.

Por el momento no se han anunciado lluvias.


