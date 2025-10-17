viernes, 17 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Élida.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

- Élida Noemí Vespasino. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Óliden 18.




