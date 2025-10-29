miércoles, 29 de octubre de 2025

El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro

 

Para tener en cuenta.

Este domingo no habrá servicio de pasajeros en el tren que une Chacabuco con Buenos Aires.



Volver a Chacabuquero.

No se venden pasajes por ninguna vía 

Es por tareas de mantenimiento.

El último tren de pasajeros para Chacabuco partirá de Retiro el sábado por la tarde, y el primero a Buenos Aires iniciará la marcha el lunes por la madrugada.

Esto llevó a que la actividad de senderismo a O'Higgins organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad se postergara para el 8 de noviembre, porque el regreso a Chacabuco será en tren.


