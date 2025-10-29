El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro

Para tener en cuenta.
Este domingo no habrá servicio de pasajeros en el tren que une Chacabuco con Buenos Aires.
Volver a Chacabuquero.
Es por tareas de mantenimiento.
El último tren de pasajeros para Chacabuco partirá de Retiro el sábado por la tarde, y el primero a Buenos Aires iniciará la marcha el lunes por la madrugada.
Esto llevó a que la actividad de senderismo a O'Higgins organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad se postergara para el 8 de noviembre, porque el regreso a Chacabuco será en tren.
