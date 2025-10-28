martes, 28 de octubre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- María Agazzani, 23 de octubre de 2025

- Amanda Emilia Domínguez, 23 de octubre de 2025

.



Volver a Chacabuquero

Piscinas Cepeda
RC Piscinas de Roberto Cepeda

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Le robaron la moto

- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Retuvieron licencias de conducir en Chacabuco 

- Necrológicas I

- Finde: Fiestas en Rawson, Junín, Bragado y globos en Mercedes

- Nuevo aumento en el pasaje de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires

- Accidentada en la tarde de Chacabuco

- "Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"

- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

 Elecciones: datos oficiales de Chacabuco

- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Secuestraron 10 motos en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)