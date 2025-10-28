Que en paz descanse: Miriam
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Walter Aníbal D'Orazio. Falleció el 27/10/25 a los 66 años. Casa de duelo: Bernardo de Irigoyen 275. Sepelio a las 11.00
