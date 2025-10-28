Hondo pesar en Chacabuco por un fallecimiento

QEPD.
Amigos de Ivy Domínguez expresaron su pesar a raiz de su fallecimiento.
Volver a Chacabuquero.
Tenía 21 años. Se dedicaba a vender ropa a través de las redes sociales.
Su cuerpo será cremado.
No hubo necrológica. No obstante, a lo largo del día se observaron en las redes sociales mensajes de acompañamiento a la familia.
