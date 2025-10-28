Hallazgo en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana un vecino puso en conocimiento de la Policía un hallazgo que se registró en su barrio.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una moto Mondial Max 110. Sería la misma que fue robada en la madrugada.
Estaba en abandonada en una obra en construcción.
Ocurrió en inmediaciones de Solís y Domínguez.
Posteriormente, la Policía dio a conocer que en el marco de la investigación de este robo se identificó a un menor de edad que sería el responsable. De esta manera se logró recuperar otra moto que había sido robada anoche en la calle Maipú.
Nota relacionada:
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron licencias de conducir en Chacabuco
- Finde: Fiestas en Rawson, Junín, Bragado y globos en Mercedes
- Nuevo aumento en el pasaje de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires
- Accidentada en la tarde de Chacabuco
- "Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
Elecciones: datos oficiales de Chacabuco
- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario