martes, 28 de octubre de 2025

Hallazgo en un barrio de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana un vecino puso en conocimiento de la Policía un hallazgo que se registró en su barrio.



Se trató de una moto Mondial Max 110. Sería la misma que fue robada en la madrugada.

Estaba en abandonada en una obra en construcción.

Ocurrió en inmediaciones de Solís y Domínguez.

Posteriormente, la Policía dio a conocer que en el marco de la investigación de este robo se identificó a un menor de edad que sería el responsable. De esta manera se logró recuperar otra moto que había sido robada anoche en la calle Maipú.

