martes, 28 de octubre de 2025

Choque y escape de gas en un barrio de Chacabuco

 


Emergencia.

Se registró una fuga de la red de gas en un barrio de Chacabuco esta tarde.



Un auto chocó con la casilla del medidor de gas de una vivienda.

Se dio aviso a la Policía, bomberos y a Camuzzi Gas Pampeana.

La empresa de gas procedió a realizar la reparación.

Ocurrió en inmediaciones de Almafuerte y Soler.


