miércoles, 29 de octubre de 2025

Queja de vecina de Chacabuco: "No es lugar para una cancha"

 


Problemas en un barrio.

Frente a mi casa vienen unos muchachos a jugar al fútbol y me dan pelotazos en el portón.



Son chicos grandes. Hicieron una cancha frente a casas de familia

Y los muchachos todavía gritan que me vaya a vivir al centro si no me gusta

También habían puesto unos juegos ya que es un espacio verde y rompieron todo

No es lugar para una cancha.

Esto ocurre en el barrio San Martín, en Callao y Gutiérrez.

Firma

Eva


