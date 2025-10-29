Queja de vecina de Chacabuco: "No es lugar para una cancha"

Problemas en un barrio.
Frente a mi casa vienen unos muchachos a jugar al fútbol y me dan pelotazos en el portón.
Volver a Chacabuquero.
Son chicos grandes. Hicieron una cancha frente a casas de familia
Y los muchachos todavía gritan que me vaya a vivir al centro si no me gusta
También habían puesto unos juegos ya que es un espacio verde y rompieron todo
No es lugar para una cancha.
Esto ocurre en el barrio San Martín, en Callao y Gutiérrez.
Firma
Eva
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa del Hogar Miguel Gil de Chacabuco
- Una empresa de Chacabuco cambió su estructura jurídica
- Anuncian cambios en la App móvil de Estacionamiento Medido en Chacabuco
- Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco
- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro
- Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Hondo pesar en Chacabuco por un fallecimiento
- Estas son todas las carreras terciarias y universitarias que se podrán cursar en Chacabuco
- Escape de gas en un barrio de Chacabuco
- Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Principio de incendió en el centro de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario