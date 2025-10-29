miércoles, 29 de octubre de 2025

Los ganadores de la rifa del Hogar Miguel Gil de Chacabuco

 


Afortunados.

La Asociación Miguel Gil realizó esta tarde el sorteo del mes de octubre de su rifa.



Volver a Chacabuquero.

Se pusieron en juego dos órdenes de compra de 100.000 pesos cada una

Los ganadores fueron: 

1- Número 2606, adquirido por Carlos Sánchez

2- Número 5035, adquirido por Andrea Ratto


