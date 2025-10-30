jueves, 30 de octubre de 2025

Joven agredida en un barrio de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde una joven madre sostuvo ante la Policía que fie agredida en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Fue trasladada por la Fuerza de Seguridad a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia.

La joven, de 24 años estubo acompañada por sus dos hijas de menos de 2 años.

Al parecer, acusado de la situación violenta al padre de las niñas.

Ocurrió en inmediaciones del barrio Los Misioneros.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"

- Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco

- Necrológicas I

- Mix de Chacabuco:

- Granaderos a caballo en una fiesta

- Muestra Colectiva

- Charla sobre identidad

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco

- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Queja de vecina de Chacabuco: "No es lugar para una cancha"

- Necrológicas II

- Los ganadores de la rifa del Hogar Miguel Gil de Chacabuco

- Una empresa de Chacabuco cambió su estructura jurídica

- Anuncian cambios en la App móvil de Estacionamiento Medido en Chacabuco

- Necrológicas I

- Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco

- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro

- Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)