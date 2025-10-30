jueves, 30 de octubre de 2025

PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"

 

Nota pedida.

Desde el Partido Obrero planteamos que decidan los trabajadores las siguientes medidas de lucha hasta lograr un sueldo igual a la canasta de pobreza.



Los trabajadores están denunciando aprietes y presiones para no realizar el paro en varias áreas por parte de jefes y funcionarios de Darío Golia. Repudiamos estos aprietes Anto sindicales que no distan de prácticas de Milei.


Firma:

Partido Obrero - Frente de Izquierda Unidad 


