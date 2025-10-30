Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Beatriz
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Susana Beatriz Pozzi. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio mañana a las 9.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Secuestraron motos, autos y licencias de conducir en Chacabuco
- Joven agredida en un barrio de Chacabuco
- PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"
- Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco
- Granaderos a caballo en una fiesta
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco
- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Queja de vecina de Chacabuco: "No es lugar para una cancha"
- Los ganadores de la rifa del Hogar Miguel Gil de Chacabuco
- Una empresa de Chacabuco cambió su estructura jurídica
- Anuncian cambios en la App móvil de Estacionamiento Medido en Chacabuco
- Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco
- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro
No hay comentarios:
Publicar un comentario