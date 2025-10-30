jueves, 30 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

 - Susana Beatriz Pozzi. Falleció a los 73 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio mañana a las 9.00.



