Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco

Para Todos II. El área de Servicios Públicos del Municipio de Chacabuco, a cargo de Raúl Sosa, inició este jueves las tareas de limpieza y puesta a punto en la Quinta 567, ubicada entre las calles Avellaneda, 629, Mendoza y 633.
El predio forma parte del programa municipal “Chacabuco para Todos II”, iniciativa impulsada por el Intendente Darío Golía destinada a facilitar el acceso a la tierra para vecinos y vecinas de la ciudad.
Las labores incluyen despeje de residuos, nivelación y acondicionamiento del terreno, como primer paso para su futura asignación a familias chacabuquenses beneficiarias del programa.
Cordón. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, a cargo de la subsecretaria Arq. Patricia Sorichillo, informó este mediodía que este jueves comenzaron los primeros trabajos de movimiento de suelos para la posterior construcción de cordón cuneta en el Pasaje Juan Pedro Martini, entre Dr. Fernández y Larrea.
Hemodinamia. La Secretaría de Salud de Chacabuco, a cargo del Dr. Sebastián Bozzini, recibió este jueves la visita de una comitiva de la División de Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia. Durante la jornada, los inspectores realizaron la última revisión técnica del Centro de Hemodinamia del Hospital Municipal.
Tras la inspección final, se confirmó que en las próximas dos semanas comenzarán a realizarse estudios cardiológicos en el nuevo servicio, un avance clave para fortalecer la atención especializada y evitar derivaciones fuera de la ciudad.
