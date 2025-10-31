viernes, 31 de octubre de 2025

Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

 

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 10 de noviembre

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

• DNI terminados en 2: 12 de noviembre

• DNI terminados en 3: 13 de noviembre

• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

• DNI terminados en 5: 17 de noviembre

• DNI terminados en 6: 18 de noviembre

• DNI terminados en 7: 19 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre


 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 10 de noviembre

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

• DNI terminados en 2: 12 de noviembre

• DNI terminados en 3: 13 de noviembre

• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

• DNI terminados en 5: 17 de noviembre

• DNI terminados en 6: 18 de noviembre

• DNI terminados en 7: 19 de noviembre

• DNI terminados en 8: 20 de noviembre

• DNI terminados en 9: 25 de noviembre



Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de noviembre

• DNI terminados en 1: 11 de noviembre

• DNI terminados en 2: 12 de noviembre

• DNI terminados en 3: 13 de noviembre

• DNI terminados en 4: 14 de noviembre

• DNI terminados en 5: 17 de noviembre

• DNI terminados en 6: 18 de noviembre

• DNI terminados en 7: 19 de noviembre

• DNI terminados en 8: 20 de noviembre

• DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre



Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre


Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre


 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre


Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre




Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre


 

