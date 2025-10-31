viernes, 31 de octubre de 2025

"Soy jubilada: necesito dinero para comida y pagar los servicios"

 


Nota pedida.

Soy de Cucha Cucha y necesito un préstamo de la Anses.



Volver a Chacabuquero.

Necesito dinero para comer y pagar la luz.

Estoy en cama. No tengo computadora ni plata para ir a Chacabuco.

Me hackearon dos veces el WhatsApp.

Firma:

Zulema


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Pelea en movimiento por las calles de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Celebración en el centro

- Proyectos de Daletto

- Seminario de Boina de Fieltro 

- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

- Necrológicas I del Viernes

- Secuestraron motos, autos y licencias de conducir en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Joven agredida en un barrio de Chacabuco

- PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"

- Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco

- Necrológicas I

- Mix de Chacabuco:

- Granaderos a caballo en una fiesta

- Muestra Colectiva

- Charla sobre identidad

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco

- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)