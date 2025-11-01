Que en paz descanse: Angélica
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- - Angélica Mabel Gutiérrez de Martínez Álvarez. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Callao 345.
Necrológicas recientes: QEPD
