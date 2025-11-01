Hubo operativo en este lugar problemático de Chacabuco

Madrugada.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco realizó controles en un lugar señalado como problemático por los lectores de CHacabuquero.
En un operativo de prevención en conjunto con Policía Comunal y Patrulla Rural en Ruta 7 Km 203 (los tubos), e Yrigoyen y Ruta 7 para evitar el ingreso a motos ruidosas, cok recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad se retuvieron licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio, un automóvil y una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria.
