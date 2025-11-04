"En nuestro barrio hay falta de mantenimiento"

Nota dirigida al intendente y los concejales.
Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de vecinos pertenecientes al B° PROCREAR de la ciudad de Chacabuco, con el objeto de poner en vuestro conocimiento la situación que venimos atravesando en relación a la falta de mantenimiento y reparación a las arterias principales al Barrio y sus pasajes.
El cuadrante mencionado es,desde calle Discépolo,sobre Italia, Santiago del Estero, y San Luis hacia calle 638,. Dentro del cuadrante se encuentran los pasajes Pasajes Daniela Prieto y Carlos Bettoli. La misma durante el año 2023 sufre modificaciones, retiro de empedrado, calado, y quita de caños de desagües de varios frentes domiciliarios con la promesa de asfaltado por parte del estado municipal (en continuación con el pavimento ya existente en el Barrio previo). El punto de inflexión resulta los días de mal tiempo, o lluvias donde resulta completamente imposible transitar por allí, debiendo en reiteradas oportunidades los vecinos caminar para ingresar a sus casas y velando por la integridad de las familias y niños principalmente que deben salir a diario a sus tareas habituales. Esto se ve agravado por la falta de mantenimiento y grandes pozos que se han producido. REALMENTE SALIR DEL BARRIO SE HA VUELTO UNA ODISEA.
La situación antes descripta ha sido motivo de exposiciones formales e informales, reuniones con autoridades, avisos telefónicos, armados de expediente, etc; sin respuesta certera o positiva que permita una mejoría, y una garantía de derechos para con los vecinos, excepto alguna pasada de las máquinas rapidamente que han empeorado la situación ante la falta de criterio y dirección en los trabajos.
LOS INVITAMOS, A CONOCER NUESTRO BARRIO, TRANSITARLO, ESTAMOS DISPUESTOS A ACOMPAÑARLOS Y CONTARLES DE PRIMERA MANO Y EN PERSONA LO QUE SIGNIFICA VIVIR EN ESTAS CONDICIONES, podrán apreciarlo a simple vista. Finalmente apelamos al pronto tratamiento consciente y comprometido por parte del estado municipal, y por su intermedio a los estamentos que se estimen necesarios.
Por todo lo expuesto, y en el marco de la representatividad ciudadana de los órganos legislativos y ejecutivos que representan; les solicitamos el pronto tratamiento de la situación planteada para elaborar una intervención concreta y responsable que mejore la calidad de vida de los vecinos y accesibilidad al barrio.
Firman:
Atte. Vecinos del B° PROCREAR que a continuación se detallan:
