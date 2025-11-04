Que en paz descanse: Julio
- Julio Aroldo Abraham. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Juan Manuel de Rosas 268. Sepelio a las 10.00
