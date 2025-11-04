martes, 4 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Julio 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - Julio Aroldo Abraham. Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Juan Manuel de Rosas 268. Sepelio a las 10.00




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Bomberos: Vuelco en la ruta 7

- Hallazgo en una vivienda deshabitada de Chacabuco

- Secuestraron más motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Novedades en el caso del teléfono robado en Chacabuco

- Video: Le robaron en Chacabuco y una cámara captó algo

- Mix de Chacabuco:

- Cierre del cicloturismo

- Recital bajo techo

- Anteojos para los vecinos

- Vecina asustada se refugió en un negocio de Chacabuco

- Finde: Fiestas en Mom, Junín y una queja en Chacabuco

- Se supo la cantidad de motos retenidas en Chacabuco durante octubre

- Se reanuda la paritaria municipal en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Le robaron

- Necrológicas I

- Un patrullero chocó con una bicicleta: menores hospitalizados

- Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)