jueves, 18 de septiembre de 2025

Chacabuco para Todos II: firmaron contrato con otro sindicato

 


El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió este jueves en su despacho a María de los Ángeles Rodríguez, Delegada Regional del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), con motivo de la firma de un convenio marco del programa “Chacabuco para Todos II”.



“Hoy estamos llevando a cabo la firma del convenio marco, para destinar 11 terrenos al sorteo de trabajadores afiliados de la entidad. Es una alegría poder trabajar junto a ustedes, como junto a distintas entidades gremiales y sus trabajadores, con el objetivo del acceso a los derechos básicos, como en este caso el acceso a la tierra”, expresó Golía.

Por su parte, la Delegada Gremial, indicó: “Como SUTERH estamos agradecidos, ya que muchas veces el sueño de la casa propia, del terreno propio, es inalcanzable para el trabajador, y más hoy, en la situación que vivimos a nivel país. Agradecemos al Intendente Darío Golía por esta gestión, y poder comenzar a cumplir el sueño que cada uno de nosotros tenemos”. Tras las alocuciones, el Intendente y la dirigente sindical procedieron a la firma del convenio marco.

Participaron además el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; el Asesor Letrado Municipal, Matías Sassoni; y la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta, entre otras autoridades, trabajadores y trabajadoras del SUTERH.


