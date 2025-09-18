Chacabuco para Todos II: firmaron contrato con otro sindicato

Acceso a terrenos.
El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió este jueves en su despacho a María de los Ángeles Rodríguez, Delegada Regional del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), con motivo de la firma de un convenio marco del programa “Chacabuco para Todos II”.
Volver a Chacabuquero.
“Hoy estamos llevando a cabo la firma del convenio marco, para destinar 11 terrenos al sorteo de trabajadores afiliados de la entidad. Es una alegría poder trabajar junto a ustedes, como junto a distintas entidades gremiales y sus trabajadores, con el objetivo del acceso a los derechos básicos, como en este caso el acceso a la tierra”, expresó Golía.
Por su parte, la Delegada Gremial, indicó: “Como SUTERH estamos agradecidos, ya que muchas veces el sueño de la casa propia, del terreno propio, es inalcanzable para el trabajador, y más hoy, en la situación que vivimos a nivel país. Agradecemos al Intendente Darío Golía por esta gestión, y poder comenzar a cumplir el sueño que cada uno de nosotros tenemos”. Tras las alocuciones, el Intendente y la dirigente sindical procedieron a la firma del convenio marco.
Participaron además el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza; el Asesor Letrado Municipal, Matías Sassoni; y la Directora de Casa de Tierras, Romina Barbetta, entre otras autoridades, trabajadores y trabajadoras del SUTERH.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policía: se aceptan personas tatuadas pero con condiciones
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Buscan la documentación que se extravió en un accidente en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital desde un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se buscan caseros para una escuela rural de Chacabuco
- Una banda de Chacabuco tocará con Roze en Junín
- "Se va a ahogar un chico si no tapan esta cava de Chacabuco"
- Hallazgo sin vida en un barrio de Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Reconocimiento para un jinete - Vino Cabezas - Actividades por la Primavera
- El invierno se despide de Chacabuco con probabilidad de tormentas
- Incidentes en la mañana de Chacabuco
- Requisa en un hospital de la zona por el caso del fentanilo
- Intrusos en viviendas e Incidentes en las calles de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario