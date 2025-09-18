jueves, 18 de septiembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Ilda.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - Ilda Esther Di Nini viuda de Di Paolo. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Rocha 800. Sepelio a las 16.30.



Necrológicas recientes: QEPD


