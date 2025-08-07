Novedades en un caso de robo ocurrido en Chacabuco

Oficial.
Hubo novedades en un caso de robo denunciado por un vecino en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco.
El vecino Maximiliano Hidalgo dio a conocer que encontró a las dos petisas que una persona en bicicleta se había llevado anoche de una quinta ubicada en Conte Veronelli y Casale.
Los equinos fueron aliados sueltos pero sin la soga.
El robo fue perpetrado alrededor de 20.30 del miércoles y quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad.
